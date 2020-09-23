«Кругосветки Удмуртии 2000»: маршруты, квесты и даты прохождения

Фото: Архив КП

В этом году ижевчане могут пройти маршруты республиканского фестиваля оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии 2020» с 4 октября по 4 ноября. Предварительно нужно зарегистрироваться на сайте с 00.00 28 сентября по 23.59 3 ноября, сообщают на сайте министерства спорта Удмуртии.

Маршруты, которые можно выбрать:

1. Туристско-краеведческий «Дуровская Грань» - 15 км. Начинается с ост. Селтинская и заканчивается в пос. Машиностроителей. Участники посетят Памятник венгерским военнопленным, Некрополь Ижевска - Заречное кладбище, увидят панораму окрестностей с Александровского холма, и по старой Мужвайской дороге дойдут до места загадочной гибели А.А.Дурова, знаменитого артиста цирка начала ХХ века.

2. Туристско-краеведческий «Трудовая доблесть города» - 10 км. Начинается с ост. Селтинская и заканчивается в пос. Машиностроителей. Участники посетят Сквер Оружейника Драгунова, увидят панораму окрестностей с Александровского холма и пройдут по маршруту первой узкоколейной железной дороги «Ижевск-Пойвай», построенной в 1910 году.

При прохождении этих маршрутов участник должен сделать фотоотметки у всех достопримечательностей дистанции и финиша и опубликовать фото на странице мероприятия в соцсети.

3. Краеведческий познавательный маршрут-квест «Удивительная Колтома», 3 км (старт в фан-зоне парка КиО им. С.М. Кирова.). Подходит для семей с детьми 7-14 лет. Для прохождения маршрута необходимо установить бесплатное мобильное приложение izi.travel, запустить его, предварительно включив геолокацию на мобильном устройстве. В поисковой строке набрать «Ижевск», выбрать из предложенных маршрутов «Удивительная Колтома» и нажать «Начать» и следовать аудиоинструкциям. Приложение с помощью геолокации самостоятельно будет указывать маршрут. Каждый контрольный пункт открывается на карте только после того, как участники ответит на вопросы.

4. Экологический познавательный маршрут-квест «Зелёный маршрут», 2 км (старт у центрального входа парка КиО им. С.М. Кирова). Для прохождения маршрута также нужно установить приложение izi.travel.

5. Также можно пройти туристический квест «ДаУР!» «Открываем Удмуртию ВМЕСТЕ» - игра, предполагающая самостоятельное выполнение специального задания – сбора 19-и точек в отведенный промежуток времени с 4 по 11 октября 2020г. Точка – это место, обозначенное на карте Удмуртии на сайте даур.рф. Протяженность дистанции – 11 км.

Участники, прошедшие одну из дистанций (полностью), отметившиеся на всех контрольных пунктах и прикрепившие скриншот о прохождении дистанции на сайте https://csp18.ru/ являются финишерами.

Финишеры Кругосветки получают сертификат, вымпел и маршрутную карту (после окончания Кругосветки).