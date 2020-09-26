Погода в Ижевске 26 сентября: ясно и до +17°С

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Доброе утро, Ижевск! Осень напоследок радует нас теплыми деньками. «Комсомолка» расскажет, какая погода ожидается 26 сентября.

С утра в городе солнечно. Днем синоптики Гидрометцентра Удмуртии обещают небольшую облачность, но без осадков. Температура воздуха достигнет +15…+17°С, ветер южный, 2-7 м/с.

Ночью будет облачно, температура опустится до +4°С, ветер сохранит южное направление, его скорость составит около 2 м/с. На почве могут быть заморозки.

Завтра на улице также будет довольно тепло.

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