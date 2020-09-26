Возгорание произошло в ижевской лечебно-исправительной колонии 26 сентября

Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии

В субботу, 26 сентября, в лечебно-исправительной колонии №4, которая расположена в Ижевске на Деповском проезде, произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии на своей официальной странице «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре поступило в 13:11. Первое пожарное подразделение прибыло на место через семь минут, на тот момент горение происходило в вентиляционной шахте лакокрасочного цеха на втором этаже. К тушению пожара были привлечены 52 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 14 единиц техники.

К 13:39 пожар полностью ликвидировали, его площадь составила 20 кв. м. Пострадавших нет.

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