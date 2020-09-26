Карта распространения коронавируса на 26 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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В субботу, 26 сентября, в Удмуртии зафиксировали очередной рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией: 113 случаев за сутки. Об этом сообщил оперштаб республики в социальных сетях. Кроме того, 89 человек выздоровели и одна пожилая пациентка, к сожалению, скончалась.

Ижевск по-прежнему на первом месте по количеству заболевших: сегодня это 51 человек. Кроме того коронавирус подтвердили у 15 жителей Глазова и восьми жителей Малопургинского района в селах Малая Пурга и Яган, а также в деревнях Сизяшур, Иваново-Самарское, и Кечур.

Шесть случаев зарегистрировано в Завьяловском районе в селах Октябрьский и Первомайский. В Селтинском районе также шесть заболевших – это жители деревни Толошур и села Селты.

В Игринском районе четверо жителей с подтвержденными диганозами – в деревне Чемошур и поселке Игра. Четыре случая также выявлены в Сарапульском районе – заболели жители сел Северный и Кигбаево.

В Можге и Сарапуле по три подтвержденных диагноза. Такое же количество заболевших выявлено в Каракулинском районе – в деревне Малые-Калмаши и селе Каракулино, и Кизнерском районе – в поселке Кизнер.

По два заболевших в Кезском районе (поселок Кез), Вавожском районе – в деревне Жуе-Можга и селе Вавож, а также в Можгинском районе – в деревне Ныша и селе Большая Кибья.

Один случай зарегистрирован в Воткинском районе – в селе Степаново.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии за все время:

Ижевск - 2432

Воткинск - 135

Сарапул - 151

Можга - 340

Глазов - 178

Алнашский район - 168

Балезинский район - 81

Вавожский район - 56

Воткинский район - 55

Глазовский район – 41

Граховский район - 34

Дебесский район - 23

Завьяловский район – 372

Игринский район - 82

Камбарский район - 21

Каракулинский район - 20

Кезский район - 53

Кизнерский район - 54

Киясовский район - 40

Красногорский район - 53

Малопургинский район - 144

Можгинский район - 86

Сарапульский район - 55

Селтинский район – 31

Сюмсинский район - 21

Увинский район - 61

Шарканский район - 46

Юкаменский район - 21

Якшур-Бодьинский район - 46

Ярский район - 31.

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