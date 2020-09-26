Карта распространения коронавируса на 26 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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В субботу, 26 сентября, в Удмуртии зафиксировали очередной рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией: 113 случаев за сутки. Об этом сообщил оперштаб республики в социальных сетях. Кроме того, 89 человек выздоровели и одна пожилая пациентка, к сожалению, скончалась.
Ижевск по-прежнему на первом месте по количеству заболевших: сегодня это 51 человек. Кроме того коронавирус подтвердили у 15 жителей Глазова и восьми жителей Малопургинского района в селах Малая Пурга и Яган, а также в деревнях Сизяшур, Иваново-Самарское, и Кечур.
Шесть случаев зарегистрировано в Завьяловском районе в селах Октябрьский и Первомайский. В Селтинском районе также шесть заболевших – это жители деревни Толошур и села Селты.
В Игринском районе четверо жителей с подтвержденными диганозами – в деревне Чемошур и поселке Игра. Четыре случая также выявлены в Сарапульском районе – заболели жители сел Северный и Кигбаево.
В Можге и Сарапуле по три подтвержденных диагноза. Такое же количество заболевших выявлено в Каракулинском районе – в деревне Малые-Калмаши и селе Каракулино, и Кизнерском районе – в поселке Кизнер.
По два заболевших в Кезском районе (поселок Кез), Вавожском районе – в деревне Жуе-Можга и селе Вавож, а также в Можгинском районе – в деревне Ныша и селе Большая Кибья.
Один случай зарегистрирован в Воткинском районе – в селе Степаново.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии за все время:
Ижевск - 2432
Воткинск - 135
Сарапул - 151
Можга - 340
Глазов - 178
Алнашский район - 168
Балезинский район - 81
Вавожский район - 56
Воткинский район - 55
Глазовский район – 41
Граховский район - 34
Дебесский район - 23
Завьяловский район – 372
Игринский район - 82
Камбарский район - 21
Каракулинский район - 20
Кезский район - 53
Кизнерский район - 54
Киясовский район - 40
Красногорский район - 53
Малопургинский район - 144
Можгинский район - 86
Сарапульский район - 55
Селтинский район – 31
Сюмсинский район - 21
Увинский район - 61
Шарканский район - 46
Юкаменский район - 21
Якшур-Бодьинский район - 46
Ярский район - 31.
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