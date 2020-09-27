«Палец застрял в крышке контейнера»: спасатели помогли юной ижевчанке

ФОТО: МБУ "Поисково-спасательная служба Ижевска"

26 сентября на пульт поисково-спасательной службы Ижевска поступил вызов: у 7-летней девочки застрял палец в крышке контейнера. По всей видимости, девочка решила поиграть с кухонными принадлежностями.

- Прибывшие спасатели легко и просто освободили девочку и её пальцы.Уважаемые родители и дети - берегите друг друга и будьте внимательны. Сопоставляйте диаметр отверстия и толщину ваших пальцев, не на практике, а только гипотетически, - поделились в поисково-спасательной группе.

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