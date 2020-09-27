Школьник из Ижевска завоевал бронзу в Первенстве России по международным шашкам

ФОТО: пресс-служба администрации Иэевска

26 сентября ученик 4 класса ижевской школы №100 Степан Щеткин стал бронзовым призером Первенства России по международным шашкам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Это не первая награда юного спортсмена. Так, в 2019 году Степан стал победителем Первенства мира по международным шашкам в Варшаве. Он завоевал сразу две золотые медали – в классической и молниеносной программах. Также в прошлом году мальчик победил в Первенстве Приволжского федерального округа по стоклеточным и международным шашкам, а также в Первенстве России по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек в младших возрастных группах.

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