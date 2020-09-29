Погода в Ижевске на 29 сентября: без осадков и до +20°С

Погода продолжает радовать яркими лучами солнца Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Поскорее завариваем кофе и бодро продолжаем рабочую неделю. О том, как одеться и нужен ли сегодня зонтик, расскажет наш прогноз погоды в Ижевске.

На календаре вторник, 29 сентября. Погода продолжает радовать яркими лучами солнца. Синоптики Удмуртского гидрометцентра обещают теплую погоду. Днем воздух прогреется до +18…+20°С. Небо будет ясным, без осадков, но с небольшой облачностью. Ветер достигнет 0-5 м/с.

Ночью температура понизится до +2…+4°С. Местами возможны заморозки на почве, температура опустится до -2°С.

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