Перепутала «газ» и «тормоз»: водитель наехала на ребенка в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

29 сентября в Глазове женщина наехала на четырехлетнего пешехода. О происшествии сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.

37-летняя женщина управляла «Шкодой Рапид», не имея водительских прав. По предварительным данным, она перепутала педали «газа» и «тормоза» и наехала на пешехода. В это время он был на тротуаре.

Ребенок получил травмы, его госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится расследование.

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