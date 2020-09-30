Перепутала «газ» и «тормоз»: водитель наехала на ребенка в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
29 сентября в Глазове женщина наехала на четырехлетнего пешехода. О происшествии сообщили в 1 отделе УГИБДД по Удмуртии.
37-летняя женщина управляла «Шкодой Рапид», не имея водительских прав. По предварительным данным, она перепутала педали «газа» и «тормоза» и наехала на пешехода. В это время он был на тротуаре.
Ребенок получил травмы, его госпитализировали.
Сейчас по факту ДТП проводится расследование.
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