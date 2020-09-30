Водителей Ижевска будут проверять на алкогольное опьянение

Проверки пройдут 1 октября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

1 октября сотрудники полиции проведут рейды на выявление водителей автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Госавтоинспекция напоминает, за нарушение этого правила дорожного движения или отказ водителя пройти медицинское освидетельствование грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав до двух лет.

За повторное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей и лишения свободы на срок до 2 лет.

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