Водителей Ижевска будут проверять на алкогольное опьянение

Проверки пройдут 1 октября
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
1 октября сотрудники полиции проведут рейды на выявление водителей автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.
Госавтоинспекция напоминает, за нарушение этого правила дорожного движения или отказ водителя пройти медицинское освидетельствование грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав до двух лет.
За повторное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей и лишения свободы на срок до 2 лет.
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