Более полумиллиона рублей похитили мошенники у пенсионера в Удмуртии Фото: Алена Селезнева

56-летний житель Воткинска обратился в отдел полиции. С его счета похитили 570 000 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Мужчине позвонил незнакомый. Он представился сотрудником одного из крупных банков и сообщил о якобы попытке незаконного перевода со счета пенсионера. Чтобы транзакции не состоялось, житель Воткинска назвал данные своей карты и разовые коды доступа из смс-сообщений.

Так мошенник взял кредит на пенсионера в сумме 500 000 рублей и забрал деньги.

Мужчина догадался о мошенничестве только на следующий день.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

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