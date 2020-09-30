Ночью с 30 сентября на 1 октября в Удмуртии ожидается туман Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня ночью в Удмуртской Республике местами будет туман. Об этом сообщили на сайте регионального гидрометцентра.

В МЧС республики предупреждают, что видимость ночью составит около 500 метров. Там также рекомендуют воздержаться от ночных поездок на личном транспорте и не пользоваться дальним светом.

Кстати, по данным Удмуртского гидрометцентра, ночью также ожидаются заморозки до -3°С.

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