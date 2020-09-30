Ночью с 30 сентября на 1 октября в Удмуртии ожидается туман
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Сегодня ночью в Удмуртской Республике местами будет туман. Об этом сообщили на сайте регионального гидрометцентра.
В МЧС республики предупреждают, что видимость ночью составит около 500 метров. Там также рекомендуют воздержаться от ночных поездок на личном транспорте и не пользоваться дальним светом.
Кстати, по данным Удмуртского гидрометцентра, ночью также ожидаются заморозки до -3°С.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Водителей Ижевска будут проверять на алкогольное опьянение
Новый дорожный знак появится в Ижевске