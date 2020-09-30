В Удмуртии теперь можно купить «Марусю»

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Жители Удмуртской Республики могут приобрести умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Устройство управляет сервисами «Ростелекома» – мультимедийной платформой Wink и системой «Умный дом».

При помощи голосовых команд легко переключать каналы, регулировать громкость телевизора, выбирать фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре, устанавливать яркость освещения, включать и выключать электроприборы.

«Маруся» ответит на вопросы, включит будильник, расскажет о погоде или предложит музыку из коллекции социальной сети «ВКонтакте». Она даже может занять детей: спеть им колыбельную или провести познавательный урок.

- Умная колонка станет полезным приобретением для любой семьи. “Маруся” подстроится под сюжет сказки, которую ребенку читают родители, и добавит фоновые звуки. Меломаны оценят отличное качество звучания, а люди старшего поколения смогут управлять телевизором, - комментирует Евгений Софронов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком».

- У “Капсулы” нет проводов, поэтому ее можно перемещать по квартире. Девайс чутко реагирует на команды и слышит даже при закрытой двери. Это очень удобно. Я забыла, что такое пульт управления. “Маруся” умеет найти нужный фильм, прибавить громкость, если передают важную новость, и переключать каналы телевидения, - говорит Наталья Снегирева, одна из первых покупательниц «Капсулы» в Ижевске.

Приобрести умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома». Дополнительная информация по бесплатному номеру 8-800-1000-800 или на сайте компании.

*винк

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