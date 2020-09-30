Будущим маркетологам и финансистам: новые развивающие онлайн-курсы от «Ростелеком. Лицей»

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Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком. Лицей» представляет новые развивающие курсы для школьников. Теперь «Лицее» можно не только готовиться к экзаменам и изучать школьные предметы, но и заниматься саморазвитием.

В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть множество полезных развивающих онлайн-курсов. В разделе «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, научатся формировать здоровые привычки, смогут развить логику, память, креативность и речевые навыки, изучат английский язык и основы финансовой грамотности. Развивающие курсы будут интересны и родителям.

«Лицей» совместно с партнером Naooka предлагает ученикам начальной школы (1–4 классы) узнать, как проводить простые и безопасные химические эксперименты дома. Эти уроки нужно не только смотреть, но и повторять вместе с учителем — эксперимент делает ребенка непосредственным участником событий и помогает лучше усвоить новый материал.

Учеников старших классов заинтересует курс по маркетингу, разработанный экспертами «Ростелекома». Слушатели получат системные знания о классической теории маркетинга, а также новых современных методиках и инструментах продвижения продуктов и услуг.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.

*наука

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