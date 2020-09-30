Карта распространения коронавируса на 30 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев
На утро 30 сентября в Удмуртии зарегистрировали 113 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 37 пациентов, погибли два человека. Всего заболели 5 366 жителя Удмуртии, вылечились 3 714, умерли 95.
Рассказываем, сколько человек заболели по районам Удмуртии:
Ижевск - 2642
Воткинск - 165
Сарапул - 158
Можга - 367
Глазов - 199
Алнашский район - 172
Балезинский район - 89
Вавожский район - 60
Воткинский район - 61
Глазовский район - 41
Граховский район - 38
Дебесский район - 25
Завьяловский район - 383
Игринский район - 91
Камбарский район - 23
Каракулинский район - 20
Кезский район - 57
Кизнерский район - 54
Киясовский район - 43
Красногорский район - 59
Малопургинский район - 153
Можгинский район - 94
Сарапульский район - 63
Селтинский район - 31
Сюмсинский район - 21
Увинский район - 64
Шарканский район - 57
Юкаменский район - 23
Якшур-Бодьинский район - 48
Ярский район - 35
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