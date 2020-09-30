Карта распространения коронавируса на 30 сентября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев

На утро 30 сентября в Удмуртии зарегистрировали 113 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 37 пациентов, погибли два человека. Всего заболели 5 366 жителя Удмуртии, вылечились 3 714, умерли 95.

Рассказываем, сколько человек заболели по районам Удмуртии:

Ижевск - 2642

Воткинск - 165

Сарапул - 158

Можга - 367

Глазов - 199

Алнашский район - 172

Балезинский район - 89

Вавожский район - 60

Воткинский район - 61

Глазовский район - 41

Граховский район - 38

Дебесский район - 25

Завьяловский район - 383

Игринский район - 91

Камбарский район - 23

Каракулинский район - 20

Кезский район - 57

Кизнерский район - 54

Киясовский район - 43

Красногорский район - 59

Малопургинский район - 153

Можгинский район - 94

Сарапульский район - 63

Селтинский район - 31

Сюмсинский район - 21

Увинский район - 64

Шарканский район - 57

Юкаменский район - 23

Якшур-Бодьинский район - 48

Ярский район - 35

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