Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 сентября 2020 года: 113 новых случаев и 425 классов, закрытых на карантин

Рассказываем, что произошло за день Фото: Амир Закиров

На утро 30 сентября в Удмуртии зарегистрировали 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в республике заболевание нашли у 5 366 человек. На сегодняшний день с марта выздоровели 3 714 пациентов. За время пандемии погибли 95 зараженных.

Во время прямого эфира в социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что очереди в поликлиниках города сохраняются не только из-за большого количества обращающихся к терапевтам, но и из-за нехватки кадров.

Также глава республики рассказал, сколько классов были закрыты на карантин за этот учебный год.

Карту распространения коронавируса по городам и районам республики можно по ссылке.

А что в России?

В стране за сутки выявили еще 8 481 случаев заражения. На утро 30 сентября выздоровело 5 858 пациента. 177 заболевших скончались. Всего в России зарегистрировали 1 176 286 коронавирусных случаев, 958 257 человек выздоровели. 20 722 пациента скончались.

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