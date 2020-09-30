Сергей Карпов стал начальником Управления строительства администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

С 29 сентября Сергей Карпов возглавляет Управление строительства администрации Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как говорится в сообщении, Сергей Карпов и раньше работал в администрации. В 2006-2017 годах он занимал должность заместителя начальника Управления строительства.

Напомним, предыдущий начальник Управления уволился по собственному желанию.

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