Сергей Карпов стал начальником Управления строительства администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска
С 29 сентября Сергей Карпов возглавляет Управление строительства администрации Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Как говорится в сообщении, Сергей Карпов и раньше работал в администрации. В 2006-2017 годах он занимал должность заместителя начальника Управления строительства.
Напомним, предыдущий начальник Управления уволился по собственному желанию.
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