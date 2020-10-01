Погода в Ижевске на 1 октября: облачно с прояснениями и до +20°С

Рассказываем о погоде на день Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Завариваем кофе и бодро встречаем новый осенний месяц.

На календаре четверг, 1 октября. Погода продолжает радовать теплом, но облачность с прояснениями напоминает об осенней поре. По данным Яндекс Погода, днем воздух прогреется до +16…+20°С. Ветер юго-восточный, 1 м/с.

Ночью температура понизится до +7…+9°С. Ветер сменит свое направление на южное, 0,9 м/с.

Желаем отличного дня и хорошего настроения на весь месяц!

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