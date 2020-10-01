1 октября в Удмуртии зафиксировали 110 случаев заражения коронавирусом

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110 новых случаев коронавируса зафиксировали в Удмуртии по состоянию на утро 1 октября. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В сообщении говорится, что диагноз подтвердился у 60 жителей Ижевска. В других городах и районах заболевших гораздо меньше. В Можге зарегистрировано семь случаев, в Игринском, Кезском и Увинском районах – по шесть случаев, в Селтинском, Алнашском районах и Глазове – по четыре случая. Также коронавирус подтвердился у трех жителей Каракулинского района, по два случая зарегистрировано в Можгинском, Сюмсинском районах, а также в Сарапуле. В Кизнерском, Вавожском, Балезинском районах и в Воткинске – по одному заболевшему.

За минувшие сутки выздоровело три человека. К сожалению, скончалась 78-летняя женщина. Всего в Удмуртии зарегистрировано 5476 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период пандемии 3717 человек выздоровели, не смоли справиться с болезнью 96 летальных случаев.

В настоящее время 1180 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 405 – в состоянии средней степени тяжести, и 78 человек – в тяжелом состоянии.

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