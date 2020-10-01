Жителя Удмуртии осудили за половое преступление в отношении подростка

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47-летнего жителя Завьяловского района Удмуртии признали виновным в совершении полового преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Районная Прокуратура поддержала государственное обвинение. Об этом сообщается на сайте республиканской Прокуратуры.

Как установил суд, в 2019 году мужчина неоднократно вступал в половую связь с дочерью своей знакомой. Все происходило по обоюдному согласию, однако подсудимый прекрасно занял, что девочке всего 13 лет. В дальнейшем потерпевшей исполнилось 14 лет.

Мужчине назначено наказание: лишение свободы окончательно сроком на 6 лет 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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