30 сентября ушел из жизни преподаватель Удмуртского государственного университета Тимур Евсеенко

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Печальное известие сообщил институт права, социального управления и безопасности УдГУ на официальной странице «ВКонтакте»: 30 сентября не стало профессора кафедры теории и истории государства и права, талантливого преподавателя Тимура Петровича Евсеенко.

- Это большая потеря для всего института, - написали коллеги. - Тимур Петрович был настоящим мастером своего дела. Его лекции с интересом слушали юристы не одного поколения. Он искренне любил историю и прививал эту любовь всем окружающим.

О дате прощания пока не сообщается.

Редакция «Комсомолки» приносит искренние соболезнования родным и близким Тимура Петровича.

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