Водителей Удмуртии предупреждают о вероятности тумана в ночь на 2 октября

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Туман ожидается в Удмуртии в ночь с 1 на 2 октября, об этом сообщает ГУ МЧС по республике. Видимость может сократиться до 500 м и менее.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в это время, а если отменить поездку невозможно, то использовать противотуманные фары и быть на дороге максимально внимательными, а также соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

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