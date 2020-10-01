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Водителей Удмуртии предупреждают о вероятности тумана в ночь на 2 октября

Видимость на дорогах может значительно сократиться
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Туман ожидается в Удмуртии в ночь с 1 на 2 октября, об этом сообщает ГУ МЧС по республике. Видимость может сократиться до 500 м и менее.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в это время, а если отменить поездку невозможно, то использовать противотуманные фары и быть на дороге максимально внимательными, а также соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

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