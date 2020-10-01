Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 1 октября 2020 года: 10 привившихся медработников и 110 случаев заражения

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На утро 1 октября в Удмуртии зарегистрировали 110 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Три человека за минувшие сутки выздоровели и один скончался. Всего в Удмуртии зарегистрировано 5476 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Карту распространения коронавируса в республике можно увидеть по ссылке.

Также сегодня стало известно о шести добровольцах, привившихся против коронавируса, один из которых – замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин. Всего на данный момент от новой инфекции в республике привито 10 человек.

В стране за сутки выявлено еще 8945 случаев заражения коронавирусом, общее количество заболевших в России составляет 1185231 человек. За сутки выздоровело 5985 пациентов и 168 скончались. Всего за время пандемии вылечилось 964242 россиянина и 20891 человек скончался.

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