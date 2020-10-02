Погода в Ижевске на 2 октября: переменная облачность и до +20°С Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня нас ожидает солнечная пятница. Настраивайтесь на последний рабочий день недели и читайте прогноз погоды.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем 2 октября будет так же тепло и солнечно. Температура поднимется до 18°С…20°С. Ветер подует со скоростью 0–5 м/с. Осадков не будет.

Сервис Яндекс Погода сообщает, что днем будет облачно с прояснениями. Столбик термометра укажет на 17°С…20°С. Максимальная скорость западного ветра за сутки – 1,8 м/с.

Мы желаем вам хорошего дня!

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