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Ижевчане смогут выгодно путешествовать по России до 10 января

Оплачивать отдых так же придется картой «Мир»
Анастасия Михайлова
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Ижевчане смогут выгодно путешествовать по России до 10 января

Ижевчане смогут выгодно путешествовать по России до 10 января

Фото: Алена Селезнева

Правительство России продлило туристическую услугу с кешбэком. Так ижевчане смогут выгодно путешествовать по стране до 10 января 2021 года.

Система стала проще: в программе теперь участвуют не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Минимальная продолжительность тура сократилась с четырех дней до двух, а стоимость путевки не ограничивается 25 тыс. рублей. Максимальный возврат составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

Отдых также должен оплачиваться картой «Мир».

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