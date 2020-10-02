118 человек заразились коронавирусом в Удмуртии 2 октября

В Удмуртии очередной рекорд по заболеваемости Фото: Амир Закиров

По состоянию на утро 2 октября в Удмуртии зарегистрировали 118 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

119 справились с болезнью, одна 55-летняя женщина умерла.

Диагноз подтвердился у 54 жителей Ижевска, 17 жителей Глазова, по шесть случаев зарегистрировали в Сарапуле и Шарканском районах, по пять — в Кезском, Юкаменском и Увинском районах, по четыре — в Красногорском районе и Воткинске, три — в Игринском районе, по два — в Ярском и Глазовском районах, по одному — в Можгинском, Каракулинском, Сарапульском и Вавожском районах, а также в Можге.

Всего в республике зарегистрировали 5 594 случаев коронавируса. Выздоровели 3 836 пациентов, 97 скончались. За последние сутки в регионе провели 4 716 исследований на коронавирус. Всего сделали 381 772 анализов.

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