Два человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 октября около 23:30 в селе Постол Завьяловского района Удмуртии опрокинулся автомобиль. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

За рулем автомобиля «Шевроле Ланос» сидел 23-летний человек в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительских прав. Он не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги, а потом опрокинулся.

Водитель и его 21-летний пассажир получили травмы. В отношении молодого человека за рулем составили административные материалы. Автомобиль находится на специализированной стоянке. Проводится расследование.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В ГИБДД напоминают, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медосвидетельствования грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок 1,5 — 2 года. За управление транспортом без прав грозит штраф 5 — 15 тысяч рублей. Передача управления человеку, который не имеет водительских прав, влечет штраф 30 тысяч рублей.

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