Фотофакт: «кровавое» полнолуние запечатлели в Ижевске

Фото: Александр Фенелонов

Ижевчанин Александр Фенелонов запечатлел «кровавое» полнолуние в ночь с 1 на 2 октября 2020. Снимки он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

- Первый день октября. Полнолуние, - подписал он фотографии.

Фото: Александр Фенелонов

Фото: Александр Фенелонов

Такое полнолуние называют «кровавым», потому что спутник Земли окрашивается в оранжевые и красные оттенки. А индейцы называли его «жизнерадостным» или «охотничьим», потому что в этот период у них шли заготовки мяса на зиму.

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