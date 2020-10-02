Фотофакт: «кровавое» полнолуние запечатлели в Ижевске

Фото: Александр Фенелонов
Ижевчанин Александр Фенелонов запечатлел «кровавое» полнолуние в ночь с 1 на 2 октября 2020. Снимки он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
- Первый день октября. Полнолуние, - подписал он фотографии.
Фото: Александр Фенелонов
Фото: Александр Фенелонов
Такое полнолуние называют «кровавым», потому что спутник Земли окрашивается в оранжевые и красные оттенки. А индейцы называли его «жизнерадостным» или «охотничьим», потому что в этот период у них шли заготовки мяса на зиму.
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