Сладкоежку, похитившего продукты из магазина, задержали по горячим следам в Ижевске

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Полицейские задержали по горячим следам похитителя сладостей и продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Сообщение поступило в дежурную часть от индивидуального предпринимателя, который заметил кражу из своего магазина по улице Орджоникидзе. На месте происшествия было разбито окно, а внутри был беспорядок.

Все патрули получили ориентировки и список пропавших продуктов. Ближе к вечеру полицейские отправились на другой вызов, который в итоге помог им найти вора-сладкоежку.

В одном из общежитий произошел семейный дебош. В коридоре полицейские увидели мужчину, который раздавал детям шоколад. Он сначала давал разные версии того, как у него появилось сладкое. Но в итоге сознался, что шоколад ему подарил сосед.

У 43-летнего соседа полицейские нашли пропавшие продукты. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел, и там он рассказал, что часть похищенного он спрятал в кустах недалеко от общежития. Там же нашли ботинки. Их рисунок совпадал со следами обуви, которые нашли на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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