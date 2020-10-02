Карта распространения коронавируса на 2 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев

По состоянию на 2 октября в Удмуртии зафиксировали очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом: заболели 118 человек, выздоровели 119, умерла одна 55-летняя женщина.

Всего в регионе зарегистрировали 5 594 случая болезни. 3 836 человек справились с болезнью, 97 умерли.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 2776

Воткинск - 179

Сарапул - 161

Можга - 366

Глазов - 218

Алнашский район - 176

Балезинский район - 90

Вавожский район - 62

Воткинский район - 61

Глазовский район - 46

Граховский район - 38

Дебесский район - 25

Завьяловский район - 383

Игринский район - 100

Камбарский район - 23

Каракулинский район - 24

Кезский район - 61

Кизнерский район - 55

Киясовский район - 44

Красногорский район - 63

Малопургинский район - 153

Можгинский район - 97

Сарапульский район - 63

Селтинский район - 41

Сюмсинский район - 27

Увинский район - 75

Шарканский район - 65

Юкаменский район - 29

Якшур-Бодьинский район - 48

Ярский район - 37

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