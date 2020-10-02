Карта распространения коронавируса на 2 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: Дмитрий Селезнев
По состоянию на 2 октября в Удмуртии зафиксировали очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом: заболели 118 человек, выздоровели 119, умерла одна 55-летняя женщина.
Всего в регионе зарегистрировали 5 594 случая болезни. 3 836 человек справились с болезнью, 97 умерли.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 2776
Воткинск - 179
Сарапул - 161
Можга - 366
Глазов - 218
Алнашский район - 176
Балезинский район - 90
Вавожский район - 62
Воткинский район - 61
Глазовский район - 46
Граховский район - 38
Дебесский район - 25
Завьяловский район - 383
Игринский район - 100
Камбарский район - 23
Каракулинский район - 24
Кезский район - 61
Кизнерский район - 55
Киясовский район - 44
Красногорский район - 63
Малопургинский район - 153
Можгинский район - 97
Сарапульский район - 63
Селтинский район - 41
Сюмсинский район - 27
Увинский район - 75
Шарканский район - 65
Юкаменский район - 29
Якшур-Бодьинский район - 48
Ярский район - 37
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