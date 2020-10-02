Водителя, из-за которого на дороге в Удмуртии погибла женщина, осудили

Подсудимый признал вину Фото: Диля Ахмадишина

В Игринском районе Удмуртии вынесли приговор водителю, который наехал на двух женщин, одна из которых впоследствии скончалась. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества по республике.

В ночь с 9 на 10 сентября 2020 года 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения наехал на пешеходов в поселке Игра. Женщины шли ему навстречу по краю проезжей части. 32-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице, а 34-летняя прохожая получила травмы средней степени тяжести. Водитель скрылся с места происшествия.

Личность правонарушителя установили позже полицейские. Суд пришел к выводу, что водитель неадекватно оценивал дорожную обстановку и мог избежать наезда на пешеходов. Вместо того, чтобы затормозить, он совершил опасный поворот вправо и продолжил движение.

Суд приговорил мужчину к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Также ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом в течение двух с половиной лет. Суд учел состояние здоровья подсудимого и его родственников, признание вины и извинение перед близкими погибшей. Приговор не вступил в законную силу.

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