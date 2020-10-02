Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 2 октября 2020 года: очередной рекорд по заболевшим и прививка от Covid-19 замминистру здравоохранения

Сегодня зафиксировали очередной рекорд. Фото: Дмитрий Селезнев

2 октября в Удмуртии выявили 118 случаев коронавируса. Это очередной рекорд по заболевшим https://www.izh.kp.ru/online/news/4033026/. 119 пациентов вылечились. Одна 55-летняя женщина умерла.

Всего в республике зарегистрировали 5 594 случая коронавируса. Выздоровели 3 836 пациентов, 97 скончались.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть здесь.

Также стало известно, что замминистра здравоохранения Никита Свирин сделал прививку от коронавируса. Он рассказал в своих соцсетях о самочувствии после процедуры.

— Легкая слабость и боль в мышцах (спины и ног). Температура в норме, головной боли нет. Никаких симптомов ОРВИ нет, — сообщил замминстра.

Коронавирус в России

За сутки в стране выявлено 9412 случаев коронавируса. 6 054 человека вылечились, 186 пациентов скончались. Всего в стране выявлено 1 194 643 случая болезни, выздоровели 970 296, скончались 21 077.

Тем временем коронавирус выявили у президента США Дональда Трампа. Он чувствует себя хорошо, но пообещал оставаться в Белом доме до полного выздоровления.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, при каких условиях может вернуться режим самоизоляции. Она призвала россиян соблюдать меры безопасности, чтобы не пришлось возвращаться к ограничениям.

Врач-пульмунолог разобрала видеоролик с лайфхаками, как защититься от коронавируса. Ее вердикт: советы не только бесполезны, но еще и опасны.