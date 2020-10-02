Два пешеходных перехода ликвидируют в Ижевске

Вместо двух старых нерегулируемых переходов появится один новый со светофором. Фото: пресс-служба Ижевска

На улице Пушкинской уберут пешеходные переходы около администрации Первомайского района и у перекрестка с улицей Пастухова. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Пешеходные переходы были нерегулируемыми. Сейчас там уберут дорожные знаки и «зебру». Около школы №68 откроют новый пешеходный переход со светофором. Его установят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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