Ещё 115 человек заразились коронавирусной инфекцией в Удмуртии

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В Удмуртии на 3 октября зарегистрировали 115 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

68 человек вылечили и выписали. Скончались три жителя Удмуртии — две женщины 68 и 61 года и мужчина 64 лет.

Диагноз подтвердился у 59 жителей Ижевска, 10 жителей Завьяловского района, 9 жителей Глазова, 8 жителей Можги, 5 жителей Сарапула, 4 жителей Красногорского района. По 3 жителя заразились в Сарапульском и Можгинском районах, по 2 жителя в Кезском, Граховском, Алнашском и Ярском районах. По одному случаю зарегистрировано в Увинском, Сюмсинском, Селтинском, Камбарском, Вавожском и Балезинском районах.

Всего в республике зарегистрировали 5 709 случаев коронавируса. Выздоровели 3 904 пациентов, 100 скончались. 73 человека находится в тяжелом состоянии, средняя степень тяжести у 500 жителей и в удовлетворительном состоянии 1 132 человека.

За последние сутки в регионе провели 2 701 исследование на коронавирус. Всего сделали 384 473 анализа.

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