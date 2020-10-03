Карта распространения коронавируса на 3 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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По состоянию на 3 октября в Удмуртии зафиксировали 115 новых случаев заражения корованирусом. Выздоровели 68, трое скончались.

Всего в регионе зарегистрировали 5 709 случаев болезни. 3 904 человек справились с болезнью, 100 умерли.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 2 835

Воткинск - 179

Сарапул - 166

Можга - 374

Глазов - 227

Алнашский район - 178

Балезинский район - 91

Вавожский район - 63

Воткинский район - 61

Глазовский район - 46

Граховский район - 40

Дебесский район - 25

Завьяловский район - 393

Игринский район - 100

Камбарский район - 24

Каракулинский район - 24

Кезский район - 63

Кизнерский район - 55

Киясовский район - 44

Красногорский район - 67

Малопургинский район - 153

Можгинский район - 100

Сарапульский район - 66

Селтинский район - 42

Сюмсинский район - 28

Увинский район - 76

Шарканский район - 65

Юкаменский район - 29

Якшур-Бодьинский район - 48

Ярский район - 39

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