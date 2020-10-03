Карта распространения коронавируса на 3 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

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По состоянию на 3 октября в Удмуртии зафиксировали 115 новых случаев заражения корованирусом. Выздоровели 68, трое скончались.
Всего в регионе зарегистрировали 5 709 случаев болезни. 3 904 человек справились с болезнью, 100 умерли.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 2 835
Воткинск - 179
Сарапул - 166
Можга - 374
Глазов - 227
Алнашский район - 178
Балезинский район - 91
Вавожский район - 63
Воткинский район - 61
Глазовский район - 46
Граховский район - 40
Дебесский район - 25
Завьяловский район - 393
Игринский район - 100
Камбарский район - 24
Каракулинский район - 24
Кезский район - 63
Кизнерский район - 55
Киясовский район - 44
Красногорский район - 67
Малопургинский район - 153
Можгинский район - 100
Сарапульский район - 66
Селтинский район - 42
Сюмсинский район - 28
Увинский район - 76
Шарканский район - 65
Юкаменский район - 29
Якшур-Бодьинский район - 48
Ярский район - 39
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