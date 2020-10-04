Еще 117 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Удмуртии Фото: Амир Закиров

На утро 4 октября в Удмуртии выявили 117 новых случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 58 человек, а 2 пациента скончались. Об этом сообщил оперштаб республики.

Коронавирус нашли у 48 жителей Ижевска, 14 жителей Воткинска, 11 жителей Глазова, 7 жителей Сарапула, 6 жителей Глазовского района, 6 жителей Завьяловского района, 3 жителей Увинского района, 3 жителей Красногорского района, 3 жителей Игринского района, 2 жителей Можги, 2 жителей Воткинского района, 2 жителей Дебесского района, 2 жителей Якшур-Бодьинского района, по одному случаю зарегистрировали в Ярском, Юкаменском, Шарканском, Сарапульском, Малопургинском, Киясовском, Можгинском и Алнашском районах.

На сегодня 1 176 человек находятся в удовлетворительном состоянии, болезнь 505 пациентов протекает в средней степени тяжести, 81 заболевший переносят инфекцию в тяжелом состоянии.

С марта этого года в Удмуртии зарегистрировали 5 826 случаев заболевания коронавирусом.

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