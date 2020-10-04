Более 600 нарушений при перевозке детей выявили в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сотрудники Госавтоинспекции Ижевска провели рейды «Детское кресло». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Ижевску.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД напомнили водителям о том, как нужно перевозить детей в автомобилях и предупредили их о штрафах за нарушение этих правил.

С начала 2020 года к административной ответственности привлекли более 600 водителей.

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