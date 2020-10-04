Жалобно лаял и метался из стороны в сторону: спасатели вытащили пса из пруда в Удмуртии

Фото: аккаунт спасательно-поисковой службы в Instagram

Сообщение о застрявшей собаке в Воткинском водохранилище поступило спасателям Удмуртии. Об этом они сообщили в своем аккаунте Instagram.

Очевидцы рассказали спасателям, что пес оказался в воде, но затем смог выбраться на отмель. Он не смог вылезти на берег, лаял и метался по небольшому клочку земли.

Спасатели приехали на катере, чтобы спасти собаку. Подняли пса на борт и отвезли на берег.

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