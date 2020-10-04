Карта распространения коронавируса на 4 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам и городам Фото: pixabay.com

На утро 4 октября в Удмуртии зарегистрировали 117 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 58 человек, два пациента скончались.

Всего в регионе выявили 5 826 случаев болезни. 3 962 человека вылечились, 102 погибли.

Рассказываем о статистике по районам:

- Ижевск - 2 883

- Воткинск - 193

- Сарапул - 173

- Можга - 376

- Глазов - 238

- Алнашский район - 179

- Балезинский район - 91

- Вавожский район - 63

- Воткинский район - 63

- Глазовский район - 52

- Граховский район - 40

- Дебесский район - 27

-Завьяловский район - 399

- Игринский район - 103

- Камбарский район - 24

- Каракулинский район - 24

- Кезский район - 63

- Кизнерский район - 55

- Киясовский район - 45

- Красногорский район - 70

- Малопургинский район - 154

- Можгинский район - 101

- Сарапульский район - 67

- Селтинский район - 42

- Сюмсинский район - 28

- Увинский район - 79

- Шарканский район - 66

- Юкаменский район - 30

- Якшур-Бодьинский район - 50

- Ярский район - 40