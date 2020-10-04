Карта распространения коронавируса на 4 октября 2020 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам и городам
Фото: pixabay.com
На утро 4 октября в Удмуртии зарегистрировали 117 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 58 человек, два пациента скончались.
Всего в регионе выявили 5 826 случаев болезни. 3 962 человека вылечились, 102 погибли.
Рассказываем о статистике по районам:
- Ижевск - 2 883
- Воткинск - 193
- Сарапул - 173
- Можга - 376
- Глазов - 238
- Алнашский район - 179
- Балезинский район - 91
- Вавожский район - 63
- Воткинский район - 63
- Глазовский район - 52
- Граховский район - 40
- Дебесский район - 27
-Завьяловский район - 399
- Игринский район - 103
- Камбарский район - 24
- Каракулинский район - 24
- Кезский район - 63
- Кизнерский район - 55
- Киясовский район - 45
- Красногорский район - 70
- Малопургинский район - 154
- Можгинский район - 101
- Сарапульский район - 67
- Селтинский район - 42
- Сюмсинский район - 28
- Увинский район - 79
- Шарканский район - 66
- Юкаменский район - 30
- Якшур-Бодьинский район - 50
- Ярский район - 40