Международная акция «Сад памяти» прошла в Удмуртии

Фото: пресс-служба правительства УР

2 октября на в Удмуртском ботаническом саду высадили 1 000 сеянцев дуба. Посадка этих деревьев прошла в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Удмуртской Республики.

В акции участвовало около 50 человек.

– На территории всей страны в рамках акции запланирована посадка 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Каждое дерево – символ памяти и благодарности последующих поколений защитникам Отечества. Это не просто акция, а начало новой традиции, которая призвана сохранить подвиг предков, – говорится в сообщении пресс-службы.

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