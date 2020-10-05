Погода в Ижевске на 5 октября: переменная облачность и до +10°С

Рассказываем о погоде на день
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Доброе утро, Ижевск! Завариваем кофе и бодро встречаем новую рабочую неделю.
На календаре понедельник, 5 октября. Погода продолжает радовать солнцем, но понижение температуры напоминает о приближении зимы. По данным Удмуртского гидрометцентра, днем воздух прогреется до +8…+10°С. Небольшая облачность, но без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.
Ночью температура понизится до -4…-6°С. Будут заморозки в воздухе и на почве. Ветер уменьшится до 0-5 м/с.
Желаем отличного настроения на всю рабочую неделю!
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