Погода в Ижевске на 5 октября: переменная облачность и до +10°С

Рассказываем о погоде на день Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, Ижевск! Завариваем кофе и бодро встречаем новую рабочую неделю.

На календаре понедельник, 5 октября. Погода продолжает радовать солнцем, но понижение температуры напоминает о приближении зимы. По данным Удмуртского гидрометцентра, днем воздух прогреется до +8…+10°С. Небольшая облачность, но без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Ночью температура понизится до -4…-6°С. Будут заморозки в воздухе и на почве. Ветер уменьшится до 0-5 м/с.

Желаем отличного настроения на всю рабочую неделю!

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