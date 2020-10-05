Ещё 106 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

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Сегодня, 5 октября в Удмуртии зарегистрировали ещё 106 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб республики в социальных сетях.

23 человека вылечились и их отправили домой, один человек скончался - мужчине было 84 года.

Диагноз подтвердили у 51 жителя Ижевска, 9 жителей Воткинска, 6 жителей Завьяловского района, 6 жителей Сюмсинского района, 6 жителей Увинского района, 4 жителей Вавожского района, по 3 случая в Можгинском, Красногорском районах, Можге, Сарапуле, Глазове, по 2 случая - в Шарканском, Граховском районах, по одному случаю - в Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Глазовском и Алнашском районах.

За последние сутки в Удмуртии провели 3 679 исследований на коронавирусную инфекцию. За все время было сделано 394 172 теста.

Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 5 932 случая коронавирусной инфекции. 3 985 человек выздоровели, 103 человека скончались.

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