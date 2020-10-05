В ковид-центрах Удмуртии увеличат количество коек

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Дополнительные койки появятся в медицинских учреждениях Удмуртии для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 5 октября сообщил глава республики Александр Бречалов в рамках аппаратного совещания.

Сейчас в Удмуртии действует 10 ковид-центров. Общее число коек составляет 1 802, из которых занято 1 667 и свободно лишь 135. В связи с ростом заболеваемости, планируется предоставить дополнительные места для людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. В Минздраве республики отметили, что возможности для предоставления резервных коек есть.

— В целом, система здравоохранения республики справляется с потоком больных. Но все же в ближайшее время мы будем принимать решение, чтобы дополнительно разворачивать коечный фонд, потому что идет рост числа заболевших, — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Также глава республики попросил руководителей организаций перевести людей из группы риска на удаленную работу и провести разъяснительные беседы с сотрудниками о мерах профилактики ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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