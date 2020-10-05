Более половины клиентов Tele2 старше 60 лет выбирают смартфоны

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Tele2 проанализировала предпочтения представителей старшего поколения в мобильных услугах на основе big data. Абоненты старше 60 лет занимают в абонентской базе Tele2 более 15%, при этом более половины из них пользуются смартфонами. Среднемесячное потребление у активных пользователей передачи данных в этой возрастной категории превышает 10 Гб.

Анализ категории пользователей старше 60 лет показал, что их число в сети Tele2 выросло за январь-август 2020 года на 5%. Все больше клиентов переходят с базовых устройств на смартфоны: в августе их доля увеличилась до 61,2% - рост год к году составил 9 п. п., при этом с января - 5 п. п. Это внушительный показатель на фоне общего уровня проникновения смартфонов в сети Tele2, который на август 2020 года составил 75%. Росту пользователей смартфонов среди старшего поколения способствовали, в том числе, ускорение цифровизации на фоне пандемии и социальные проекты Tele2 по обучению пожилых людей интернет-технологиям.

Доля активных пользователей data-услуг пока составляет треть от общего числа клиентов старше 60 лет. Однако этот показатель демонстрирует хороший рост - в январе-августе доля активных data-пользователей увеличилась почти на 6 п. п. до 35%. При этом в августе 2020 года их доля выросла на 8,4 п. п. год к году.

Среднее число скачанных за месяц гигабайтов у таких абонентов превышает 10 Гб на клиента. Это показатель, сравнимый с объемом трафика, который потребляют люди 30 лет. Так, по итогам 2019 года представители поколения Y (родились в 1985-2002 гг.) качали в сети Tele2 11,4 Гб в месяц. По результатам исследования Tele2 за 2019 год бэби-бумеры (родились в 1944-1963 гг.) бьют рекорды по темпам роста интернет-трафика: среднее количество гигабайтов, скачанных на человека за год, удвоилось.

Самые популярные устройства среди абонентов старше 60 лет - это недорогие смартфоны стоимостью 6-7 тыс. рублей. В топ востребованных этой категорией пользователей устройств попали Honor 7S, Samsung A10, Samsung Galaxy J1.

Цифровизации этой аудитории также способствует доступность мобильного интернета. Любопытно, что пакетными тарифами пользуется более половины абонентов старше 60 лет. С января их доля увеличилась более чем на 5 п. п. - с 55% до 60% в августе, в сравнении год к году прирост составил почти 10 п. п.

Топ территорий с наибольшим числом абонентов старше 60 лет - это Урал, Сибирь и Черноземье. При анализе доли владельцев смартфонов на первом месте ожидаемо оказалась Москва, где этот показатель составил 88%. Второе место занимает Байкал и Дальний Восток с результатом 65%, на третьей позиции - Урал с долей 63%. Северо-Запад, где проникновение смартфонов среди зрелых пользователей составляет 60%, оказался на четвертом месте списка - вместе с Сибирью и макрорегионом «Волга».

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