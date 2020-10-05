Tele2 принимает на переработку старые телефоны в Ижевске и Воткинске

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Tele2 масштабирует экологический проект «Переплавка» на всю Россию. Сдать свой старый телефон в переработку все желающие могут в 579 салонах связи Tele2 в 60 регионах России в течение года. Собранные телефоны отправятся в Корпорацию Экополис, которая объединяет комплекс заводов по утилизации отходов электронного оборудования. Цель проекта - привлечь внимание к проблеме электронного мусора и необходимости экологичной переработки токсичных материалов.

По данным глобального исследования Ipsos*, проблема роста объема мусора - самая важная для россиян, она беспокоит 46% опрошенных в стране.

- У современного потребителя появилась новая социальная роль - из счастливого клиента он превратился в производителя мусора. Новый герой нашего времени - тот, кто живет, не оставляя за собой «мусорного следа», - отмечают аналитики.

Использованные телефоны относятся к категории электронного мусора. В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как свинец, литий, хром. При этом пользователи обновляют мобильные телефоны чаще других устройств. По результатам опроса, 86% людей в России готовы к переработке мусора, если процесс будет прост и понятен.

Tele2 запустила первый операторский экопроект «Переплавка». Цель - объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. При этом компания не просто привлекает внимание к проблеме, Tele2 создает инфраструктуру, чтобы любой человек мог сдать в переработку старый смартфон там, где ему удобно.

Специальные боксы установлены в 579 салонах связи по всей России. Сплавить телефон по другим правилам может любой человек, который заботится об экологии и хочет быть ответственным потребителем. По мере наполнения боксов Tele2 будет отправлять телефоны на переработку в Корпорацию Экополис - единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования.

В Удмуртии специальные боксы для сбора старых смартфонов будут установлены в салонах оператора в Ижевске и Воткинске.

Всем, кто сдаст старое устройство в утилизацию до 1 ноября, Tele2 сделает подарок: сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а своим клиентам - еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.

Оператор впервые привлек внимание к важности утилизации электронных отходов в 2019 году: тогда за 3 недели действия акции клиенты из 11 регионов страны сдали в переработку 1217 старых устройств.

Экопроект соответствует одной из целей устойчивого развития планеты «Ответственное потребление и производство». Ее считают важной 85% россиян, и они готовы менять свое поведение. Например, каждый пятый опрошенный в ходе исследования Ipsos старается тратить меньше воды и электричества, заботясь об экологии.

- Смартфон уже давно стал нашим «окном» в мир: мы общаемся с друзьями и близкими, смотрим кино, ходим в магазины онлайн, совершаем банковские операции в сети. Но есть и обратная сторона - в виде растущего количества электронных отходов. Авторы доклада на всемирном экономическом форуме в Давосе пришли к выводу, что ежегодный объем электронных отходов по своей массе превышает все когда-либо построенные коммерческие авиалайнеры. И всего 20% из них утилизируется. Подход Tele2 - не только привлекать внимание к важным проблемам, но и предлагать варианты их решения. Именно поэтому мы сделали проект «Переплавка» федеральным и увеличили срок его действия до года. Мы верим, что, запустив экологическую инициативу в масштабе страны, мы сделаем большой вклад в решение проблемы утилизации электронных отходов в России, - говорит Инна Походня, директор по маркетингу Tele2.

*ипсос