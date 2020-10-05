Карта распространения коронавируса на 5 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: freepik.com
5 октября в Удмуртии выявили 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 23 пациента выздоровели и их выписали. На сегодня один летальный исход - мужчина в возрасте 84 лет.
Всего на сегодняшний день в регионе подтвердили 5 932 случая болезни. 3 985 человек вылечились, 103 скончались.
Рассказываем о статистике по районам:
- Ижевск - 2 934
- Воткинск - 202
- Сарапул - 176
- Можга - 379
- Глазов - 241
- Алнашский район - 180
- Балезинский район - 91
- Вавожский район - 67
- Воткинский район - 64
- Глазовский район - 53
- Граховский район - 42
- Дебесский район - 27
- Завьяловский район - 405
- Игринский район - 103
- Камбарский район - 24
- Каракулинский район - 24
- Кезский район - 63
- Кизнерский район - 56
- Киясовский район - 45
- Красногорский район - 73
- Малопургинский район - 155
- Можгинский район - 104
- Сарапульский район - 67
- Селтинский район - 42
- Сюмсинский район - 34
- Увинский район - 85
- Шарканский район - 68
- Юкаменский район - 30
- Якшур-Бодьинский район - 50
- Ярский район - 40
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106 новых заболевших коронавирусом в Удмуртии и один летальный исход
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