Карта распространения коронавируса на 5 октября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Фото: freepik.com

5 октября в Удмуртии выявили 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 23 пациента выздоровели и их выписали. На сегодня один летальный исход - мужчина в возрасте 84 лет.

Всего на сегодняшний день в регионе подтвердили 5 932 случая болезни. 3 985 человек вылечились, 103 скончались.

Рассказываем о статистике по районам:

- Ижевск - 2 934

- Воткинск - 202

- Сарапул - 176

- Можга - 379

- Глазов - 241

- Алнашский район - 180

- Балезинский район - 91

- Вавожский район - 67

- Воткинский район - 64

- Глазовский район - 53

- Граховский район - 42

- Дебесский район - 27

- Завьяловский район - 405

- Игринский район - 103

- Камбарский район - 24

- Каракулинский район - 24

- Кезский район - 63

- Кизнерский район - 56

- Киясовский район - 45

- Красногорский район - 73

- Малопургинский район - 155

- Можгинский район - 104

- Сарапульский район - 67

- Селтинский район - 42

- Сюмсинский район - 34

- Увинский район - 85

- Шарканский район - 68

- Юкаменский район - 30

- Якшур-Бодьинский район - 50

- Ярский район - 40

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106 новых заболевших коронавирусом в Удмуртии и один летальный исход

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