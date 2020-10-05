Из-за коронавируса число новых браков в Удмуртии сократилось

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За период с января по август в 2020 году число новых браков сократилось почти на полторы тысячи. Об этом сообщает Удмуртстат.

В этом году 4,1 тысяч пар зарегистрировали свои отношения. В прошлом году, за такой же период это число было на 1,4 тысячи больше. Такое снижение регистраций связывают с ограничительными мерами, которые были введены весной из-за распространения коронавирусной инфекции.

Число разводов также сократилось. По сравнению с прошлым годом, расторгли брак на 387 пар меньше.

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