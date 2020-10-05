Жители благоустроили источник в селе Удмуртии

Фото: пресс-служба ижевской епархии

Источник в деревне Каменное недалеко от Ижевска осветят. Родник долгое время находился в запустении. Об этом сообщает Ижевская и Удмуртская епархия.

Работы по благоустройству места начали местные жители и прихожане храма. 5 октября были завершены главные этапы работ — установка водосборов родниковой воды и купель. В планах у неравнодушных жителей построить здесь часовню-бювет.

— Этот источник наше с вами общее народное достояние, которое принесёт много пользы людям, — отметил настоятель храма.

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