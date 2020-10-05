Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 5 октября 2020 года: один летальный исход и дополнительный койки в больницах

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5 октября в Удмуртии зарегистрировали ещё 106 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 пациента вылечились и один мужчина скончался. Ему было 84 года.

За всё время в Удмуртии зарегистрировано 5 932 случаев болезни. Вылечились 3 985 человек, 103 скончались.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть здесь.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в ковид-центрах республики откроют дополнительные койки для заболевших коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в России

За сутки в стране выявлено 10 888 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 3 181. 117 человек скончались. За все время в России диагноз подтвердился у 1 225 889 человек. 982 324 выздоровели.

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