Первый этап благоустройства «Площади Победы» в селе в Удмуртии завершился

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В селе Красное Увинского района Удмуртии завершается ремонт «Площади Победы». Проект по благоустройству стал победителем среди социальных инициатив.

Сейчас здесь уже установили новые бордюры и светильники, положили брусчатку, поставили лавочки. Теперь жители села смогут сюда приходить в любое время года.

Программа стала победителем республиканского конкурса. Всего с Увинского района было подано 17 социальных инициатив, которые приняли участие в общем конкурсе. Объект «Площадь Победы» набрал максимально количество голосов.

Сумма выигрыша составляет пол миллиона рублей. Второй этап благоустройства начнется весной — здесь высадят розы.

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