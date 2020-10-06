Из-за пожара семья в Удмуртии осталась без дома

Фото: Алена Колчанова, vk.com/sarapul_overheard

В выходные ночью, с 3 на 4 октября, семья из трех человек осталась без жилья. Сообщение о трагедии опубликовали в сообществе «Подслушано в Сарапуле» в социальных сетях.

Пожар произошел в городе Сарапул по адресу ул. Набережной (Дубровка). В доме проживали три человека — женщина с пожилой 80-летней мамой и больным братом.

- Она проживает с мамой, которой уже больше 80 лет. Мама является ветераном труда ЭГЗ. И ещё с братом, который очень болен. Жить им негде. Любая Ваша помощь очень важна, - написано в публикации.

Как помочь оставшейся без крова семья можно по номеру телефона 89124670340.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: